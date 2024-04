Noorematel meestel ja naistel võib südameinfarkt tulla ka ilma sümptomiteta. Riskist annab keha märku hoopis teisiti

Hea uudis on see, et infarktide diagnostika ja ravi on Eestis nii palju arenenud, et täna on suremus – eriti just haiglasisene suremus – oluliselt langenud. „Eestis ravitakse infarkti väga hästi,“ kinnitab Viigimaa. „Kui kunagi veetsid infarktihaiged haiglas kuni kuu aega, siis täna saavad nad üldjuhul juba 3-5 päevaga tagasi koju taastuma.“