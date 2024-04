Murdsid käeluu, põed 2. tüüpi diabeeti või vajad puusaliigese vahetust? Vaata, kui kallis on sinu „tasuta“ ravi

Oleme harjunud arstiabiga, mis on justkui tasuta. Tõsiasi on see, et tervishoid ei ole ega saa kunagi olema tasuta, sest seda rahastatakse meie ühiselt makstud maksudest. Maailmas unikaalne on ka see, et Eesti inimeste ravikulud katab suures osas riiklik ravikindlustus ja seda sõltumata inimese makstud maksude suurusest.