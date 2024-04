Haridus- ja noorteamet pakub heaolu- ning tervisehüvesid, et töötajate meel oleks rõõmus ja pea terav!

Terve ja tervisliku töötaja jaoks saaks lisakäike teha nii riik kui ka tööandjad

Laurson-Suurna sõnul looks riiklikult teatud teenuste tagasi maksuvabaks muutmine kitsama eelarvega toimetavates organisatsioonides kindlasti paremaid võimalusi ning tõstaks ka nende töötajate rahulolu, kellel just mõne kindla hüve vastu huvi on. „Näiteks massaažiteenust saab Harno hüvitada vaid neile, kellele töötervishoiuarst massaaži näidustanud on. Lähtume siin maksu- ja tolliameti maksuvabadest tervise edendamise nõuetest. Sama näeme ka vaimse tervise toetamisel. Meie kodune elu mõjutab töist väga palju: teame ilmselt paljud omast käest, kui keeruline on keskenduda, kui lähedaste suhetega mure on. Samas kehtib maksusoodustus vaid kliinilisele psühholoogile individuaalse nõustamise puhul. Siin oleks palju abi kasutusvõimaluste laiendamisest, et soodustus hõlmaks ka pere- ja paariteraapiat,“ pakub Laurson-Suurna ühe lahendusena välja.