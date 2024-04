KUULA | Psühhiaater ja psühholoog läbipõlemisest: probleem üha süveneb ja sellega tegelemine nõuab terviklikku lähenemist

Lääne-Tallinna Keskhaigla saates „Tark arst taskus“ arutleme teemadel, mis aitavad mõista läbipõlemise olemust, selle põhjuseid ja mõju tervisele. Räägime ka läbipõlemise ennetamisest ja sellest, kuidas läbipõlemisega toime tulla, kui see on siiski juhtunud. Stuudios on külas peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa ja Lääne-Tallinna Keskhaigla psühhiaatriakeskuse ülemarst psühhiaater Ants Kask.