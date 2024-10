Vaga vesi, sügav põhi – ka vaiksed ja tagasihoidlikud inimesed flirdivad. Oskad märgata? 14 introvertidele omast flirtimisviisi

Inimese isiksusetüüpi määratlevad psühholoogiaterminid nagu introvert ja ekstravert on käibel juba aastakümneid. Lühidalt kirjeldab see kas tegu on väljapoole elava jutuka särava seltskonnalõvi või vaga-vesi-sügav-põhi tüüpi värvika sisemaailmaga inimesega. Ekstraverdi tunnetest on lihtne aru saada, sest kaua ta neid vaka all ei hoia, kuidas aga lahti kodeerida tundliku ja vaoshoitud introverdi tähelepanuavaldusi?