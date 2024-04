Soovid suurepärast? See on PREMIO OMEGA-3

Inimorganism vajab väga pikki OMEGA-3 rasvhappeid (DHA, EPA). Ta suudab neid teatud koguse ka sünteesida, mis on talle aga väga koormav: kulub ensüüme, tsinki, magneesiumi jne. Seega: DHA ja EPA põhihulga peaks andma toit. Paraku annab vaid rasvasem kala neid ainevahetusele toimivas hulgas. PREMIO OMEGA-3 tipp-preparaat on magevee mikrovetikatest (Schizochytrium sp.) pärit kõrgkvaliteetne DHA ja EPA rikas õli, milles on DHA suurem osakaal võrreldes EPA’ga (nii on see ka DHA ja EPA rikastes toiduainetes). Mikrovetikad on OMEGA-3 rasvhapete algallikaks. Kuna kalade kudedesse talletuvad need tänu fütoplanktonile, mis on tarbinud mikrovetikaid, oleks mõistlik tarbida mikrovetikate OMEGA-3 preparaati (garanteeritud puhtus, bioressurssi säästvam). Innovatiivses PREMIO OMEGA-3 tipp-preparaadis kasutatakse mitut patenteeritud tehnoloogiat. Qualitysilver® tagab tavaõlidega võrreldes 2-7 korda parema stabiilsuse ja võimaldab seeläbi kasutada neelamiseks mugavaid väikekapsleid, sest puudub vajadus mahu- ja lisaainete järele. Omegavie® tehnoloogia tagab tipp-preparaadi suurepärased maitseomadused.