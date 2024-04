Kange naine! Marleen läbis 12 maratoni hulgiskleroosi kiuste. Kuidas aasta täis enesepiitsutamist tema tõsist haigust mõjutas?

Marleen sai sclerosis multiplexi (SM) diagnoosi 2018. aastal. Ta oli juba paar aastat varem pannud tähele, et parema silma ees hõljub justkui udukardin, kuid ei osanud sellest eriti midagi arvata. Kui üks kehapool muutus tundetuks ja see kummaline tunne oli kestnud juba 4-5 päeva, pöördus Marleen oma perearsti poole. „Arst ütles juba minu kirjelduse põhjal, et suure tõenäosusega on tegemist hulgiskleroosiga,“ sõnab Marleen. Tema seljaajust võetud proov ja MRT uuring kinnitasid perearsti hüpoteesi. Marleeni juhtum on klassikaline – tihti annabki haigus endast märku just uduse nähemise ja mõne kehaosa tuimusega. Tüüpiliselt tabab SM noori naisi. Marleen oli diagnoosi saamise ajal 36-aastane.