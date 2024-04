„See on üsna lollikindel viis oma pea tühjaks trampida.“ Moekunstnik Tiina Talumehe nipp, kuidas stressi maandada

Pigem ei pea tervislikuks, sest elu kipub olema „orav rattas“ tüüpi. Tunnen, et aega, mida tahaks endale ja liikumisele pühendada, tegelikult napib. Hädavajalikud asjad saavad tehtud ja tulekahjud kustutatud, aga taastavaid hetki ei ole kindlasti piisavalt. Toitumist ma pean küll väga heaks, selle üle ei saa kurta. Teeme kodus hästi süüa, aga just füüsilise liikumise pool on puudulik. Jätkusuutlik rütm ja rutiin on tegelikult inimese jaoks olulised. Vahel võib tunduda, et asjade tegemine päevaplaani järgi on kohutavalt igav, aga samas toetab see vaimset tervist. Paraku on minu töö iseloom selline, et elu kipub olema üllatusi täis ja tihti tuleb ka enda vaba aega ohverdada.