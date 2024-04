VAATA | Jagatud vestlus x podcast “Mis mõttes?”: kes kontrollib, see armastab? Lähisuhtevägivalla peidetud vormid

Mis mõttes kannatame enim vägivalda just neis suhetes, mis peaksid olema kõige turvalisemad? Eesti lähisuhtevägivalla statistika on raputav: vähemalt iga kolmas inimene kogeb elu jooksul oma paarisuhtes füüsilist või vaimset vägivalda. Taskuhäälingusaate teemaks on lähisuhtevägivalla varjatud küljed.