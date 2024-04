VAATA | „Jagatud ruum“ x „Mis mõttes?“ podcast: Kes kontrollib, see armastab? Uurime lähisuhtevägivalla varjatud külgi

Miks on nii, et enim vägivalda kogeme statistika järgi just neis suhetes, mis peaksid olema kõige turvalisemad? Millised on lähisuhtevägivalla hallid alad, milles sinikaid ei teki, ent isoleerimise ja kontrolli püüdlused terve suhte piirid ületavad? Vaimse tervise taskuhääling “Mis mõttes?” ning lähisuhtevägivalla teemaline podcast “Jagatud ruum” ühendasid jõud, et küsimusi lähemalt uurida. Stuudios on Kätlin Konstabel ja Liis Allmäe, vestlust juhib Marta Pulk.