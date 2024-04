Ohtlikult kõrgenenud kolesteroolitase? Mida peaks tegema?

Kurva statistika peamine põhjus – kõrgenenud kolesteroolitase

Väide, et kolesterool on tervisele kahjulik, ei pea paika. Ilma kolesteroolita ei saaks me elada. Kolesterool on lipiid, mis on rakumembraanide oluline komponent ja mitmete elutähtsate ainete tootmise tooraine. Kolesterool on eluks vajalik, kuid kõrgenenud kolesteroolitase on äärmiselt ohtlik. Selle tagajärjeks on ateroskleroosi ehk veresoonte lupjumise tekkimine.