„Mida rohkem mingit kehaosa poputada, seda nõrgemaks see muutub.“ Füsioterapeut õpetab, kuidas valuga treenida

Tihti pannakse treenimist alustades mööda sellega, et ei kuulata oma keha. „Sageli seatakse endale kohe alguses väga ranged eesmärgid ja vankumatu treeningrutiin: pean käima nui neljaks neli korda nädalas jooksmas!“ märgib füsioterapeut.

Füüsiline aktiivsus võiks küll olla regulaarne, kuid tuleb ka meeles pidada, et iga inimese lähtepunkt ja keha tervislik seisund on erinev. Kehalist arengut mõjutavaid tegureid on palju ning oma eesmärke ja nendeni jõudmise kiirust ei tohiks võtta kellegi teise järgi.