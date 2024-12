Murtud süda võib põhjustada füüsilist valu. Siin on seitse tõhusat viisi, kuidas end pärast lahkuminekut paremini tunda

Nagu füüsiline valu

Teadlased on leidnud, et inimese keha reageerib südamevalule samamoodi nagu füüsilisele valule. Aju vabastab emotsionaalsele läbielamisele reaktsiooniks stressihormoone, mis võivad põhjustada veel suuremat meeleolulangust, ärevust, raskustunnet rinnus ja kõhus, unehäireid ja söögiisu vähenemist. Keha üritab nii öelda, et nüüd tuleb aeg maha võtta ja enda eest hoolt kanda.

Psühholoogiliselt toob armuvalu kaasa portsu segaseid tundeid. Kurbus, terav pettumus, kaotusvalu ja isegi lein. Samuti võib kogemus mõjutada enesekindlust ja tekitada tunde, et sinust ei piisa ja sa ei väärigi armastust. Lahkumineku või ebaõnnestunud armumise puhul ei jää me ilma pelgalt inimesest, vaid ühisest tulevikust, mida olime jõudnud pikalt ette kujutada ja kavandada. Seda raskem on kaotusega leppida.

1. Hoolitse enda eest

Pärast lahkuminekut on sinu prioriteet keskenduda iseenda eest hoolitsemisele, isegi kui tahaks päevad läbi tegevusetult voodis või diivanil konutada. Oluline on lubada endale aega oma tunnete läbitöötamiseks. Pea meeles, et südamevalu tõttu on normaalne tunda kurbust, viha, üksildust ja süütunnet. Samuti pea meeles, et ükski emotsioon ei kesta igavesti.

Loe lähemalt, kuidas enda eest pärast lahkuminekut õigesti hoolitseda.

