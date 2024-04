Magamata öö teeb vanemaks. Kuidas soodustada mõnusat uinumist?

Cast Of Thousands

Rootsi psühholoogid tegid vabatahtlike abil uuringu, kust selgus, et katsealused tundsid ennast keskmiselt neli aastat vanemana, kui nad olid maganud kaks ööd järjest kõigest neli tundi. Mõni katsealune väitis, et tundis ennast unisuse tõttu lausa kümneid aastaid vanemana, kirjutab The Guardian.