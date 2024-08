Kuidas mitte pidevalt keset ööd üles ärgata? 7 asja, mis võivad unerütmi sassi lüüa

Keset ööd või mitu tundi enne äratust ärkamine on levinud mure, mis üldiselt laheneb aja jooksul iseenesest. Kui aga märkad, et avad juba mõnda aega silmad iga öö samal kellaajal – sageli just kella kolme paiku –, võib olla aeg oma harjumused ja elustiil põhjalikult üle vaadata.