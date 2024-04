Innovatsioon diabeetilise jala hoolduses!

Seega on äärmiselt tähtis pöörata erilist tähelepanu diabeetilise jala tekkimise ennetusele. Veresuhkrutaseme kontrolli alla saamine ja õrnatoimeliste nahka niisutavate toodete kasutamine on kõige tõhusam viis diabeetilise jala ennetamiseks.

Õnneks on diabeedihaigete elukvaliteedi parandamiseks saadaval mitmeid lahendusi, mis pakuvad tuge ja toetust. Nüüdsest on Eestis saadaval ka uudistooted, mis on loodud spetsiaalselt diabeetilise jala vajadusi silmas pidades: Difoprev System ja vahtkreem Skinbetix. Need on uuenduslikud, patsiendisõbralikud ja kliiniliselt uuritud tooted, mis on välja töötatud, võttes arvesse diabeetikute pidevat tagasisidet.