Laste vaimse tervise uuring aitab mõista Eesti kooliõpilaste vaimse tervise olukorda

Kui mitmed füüsilise tervise probleemid on suuresti ärahoitavad ja lahendatavad tervist hoidva eluviisiga, siis kas vaimse tervise probleemid on sarnaselt lahendatavad?

„Kui siiani on olnud tähelepanu fookuses pigem põhikooli lapsed, on nüüd laste vaimse tervise uuringusse kaasatud lapsed alates kaheksandast eluaastast. Kuna nii noort vanuserühma pole varem uuritud, peab arvestama ka võimalusega, et meie laste ja noorte vaimse tervisega võib olla seis arvatust kehvem. Alanud uuring on seega suurepäraseks alusmaterjaliks saamaks aru, milline on seis Eesti laste ja noortega,“ selgitas Ilves.

Eestis on seda sihtgruppi uuritud osaliselt või muude uuringute sees kaasuvate alamteemadena, kuid süsteemset ülevaadet meil tõesti pole, kust joonistuksid välja trendid, riskikohad ja saaksime aimu põhjustest. Näiteks eelmisel aastal TAI poolt avaldatud Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust tuli välja, et juba üle kümne aasta on vaikses kasvutrendis nende koolilaste osakaal, kes on kogenud erinevaid depressiooni vorme. Seal võeti esmakordselt kasutusele ka rahvusvahelise WHO heaolu indeks, mille põhjal sai tuletada, et ligikaudu 10% poistest ja 22% tüdrukutest on heaolu üsna madal. See viitab omakorda depressiooni riskile.