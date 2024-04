Terviseteekond: ülekaalust terviseni

Praegu, 12 aastat hiljem tagasi vaadates on veider ka see, et arst ei uurinud enne ravimite kirjutamist mitte kordagi minu elustiili ehk toitumise, une, stressi ja liikumise kohta, vaid kirjutas lihtsalt ravimid välja ja sellega oli „korras“.

Tagasi arsti juurde kontrolli minnes oli tohtril hea meel, et näe, vererõhk täiesti normaalne, tundub, et ravimid toimivad. Mida aga arst ei teadnud, oli see, et olin ravimite tarbimise juba mitu kuud tagasi lõpetanud.

Vastus oli minu jaoks veel suurem šokk: „Terve elu.“ Tol hetkel lõi mul peas häirekell põlema. Mis mõttes mina, 21-aastane noormees, pean elu lõpuni ravimeid tarvitama? Koju minnes valdas mind tunne, et peab olema mingi teine tee, ma ei ole ju kogu aeg olnud ülekaaluline, see probleem on alles viimase aasta-paariga tekkinud. Hakkasin otsima ja lugema erinevaid terviseteemalisi blogisid, artikleid ja raamatuid ning uusi teadmisi ka kohe rakendama.

Minu lugu sai alguse, kui olin 21-aastane, kaalusin 100 kg ja mul diagnoositi hüpertoonia ehk kõrgevererõhutõbi. Sain toona arsti külastades šokina teada, et minu vererõhk on väga-väga kõrge ja pean kohe hakkama ravimeid tarbima. Kuna šokk oli suur, siis väga ise ei mõelnud, vaid läksin kohe apteeki, ostsin ravimeid ja hakkasin neid igapäevaselt arsti juhiste järgi manustama.

Umbes 1,5 aastat tagasi kuulsin esimest korda CGM-i (Continuous Glucose Monitoring) seadmest, mida kasutatakse abivahendina esimese tüübi diabeeti kontrolli all hoidmiseks. CGM tundus huvitav ja uurisin selle kohta rohkem ning sain teada, et ka teise tüübi diabeetikud ja terved inimesed võivad sellest palju kasu lõigata.

Kuus kuud tagasi õnnestus mul esimest korda proovida seadet AiDEX CGM ja oi-oi, kui palju ma viimase poole aastaga õppinud olen.

Kuigi olen praegu terve, näitasid esialgsed andmed, et teatud toidud põhjustavad mu veresuhkrutasemes suuri kõikumisi. Tegin muudatusi oma toitumises, vältides toite, mis põhjustavad suuri glükoositaseme kõikumisi, ja parandasin nii oma enesetunnet kui ka energiataset.

Sain teada mitmeid üllatavaid asju. Näiteks olen alati arvanud, et puder hommikusöögiks on tervislik ja hea valik. CGM seda ei arvanud. Iga kord, kui hommikul putru sõin, tekkisid meeletud veresuhkrutaseme kõikumised, mis kestsid terve päeva.

Lisaks avastasin, et minu puhul tekitavad ka muud kiired süsivesikud, nagu riis, pasta, kartul jne, suuri kõikumisi. Olen alati arvanud, et need on tervisliku ja mitmekülgse toitumise üks olulisi osi, aga kui need enda menüüst välja jätsin, siis koos suurte näljahoogudega kadusid ka suured kõikumised veresuhkrutasemes ja mis kõige parem – väsimus- ning raskustunne, mida olen terve elu pärast sööki tundnud, on minu jaoks minevik.

Olen CGM-i kasutanud juba pikalt ja õppinud mõistma, mis minu kehale sobib ning mis ei sobi. Näiteks ei sobi minu menüüsse banaan ja viinamarjad, mis tekitavad väga suuri kõikumisi, samas maasikad, mustikad, arbuus, tatar ja kinoa kõikumisi ei tekita.

Olen tänu Aidex CGM-i kasutamisele enda menüüs päris palju muudatusi teinud ja minu rasvaprotsent on madalam kui kunagi varem, enesetunne parem ja uni, mida jälgin OURA nutisõrmuse kaudu, on jõudnud keskmiselt 80% kvaliteedinäitajalt üle 90%, mis on väga suur muutus.

