„Ta oli alles hoidnud isegi vana jõulukuuse.“ Miks muutub liigne kokkuhoidlikkus haiglaseks kogumishäireks ja kuidas leida abi?

Teadlased on leidnud, et kogumishäire tekkimisel on oluline roll pärilikkusel, millele annavad alust nii kaksikutega tehtud uuringud, kui perekondliku haigusajaloo statistilised näitajad. Mõjutajaks on ka kasvukeskkonnast kaasa saadud väärtususkumused esemete ning säilitamise olulisuse kohta. „Lihtsalt öeldes – kui patoloogilist kogumist esineb lähisugulaste hulgas, siis on suurenenud võimalus sarnase käitumismustri kordumisele. Kusjuures esimesed sümptomid ilmnevad sageli juba noorukieas, aga patoloogiliseks kujuneb kogumisega seotud käitumine peamiselt alles hilisemas täiskasvanueas. Ravile jõutakse enamasti üle 50 aasta vanuses,“ selgitab psühholoog Rael Helen Ventsel.