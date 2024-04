„Olen pidanud oma kehaga steriilset kandikut katma, et remonditolm laest instrumentidele ei pudeneks.“ Millised on õenduse väljakutsed?

Just õendusteadusega peabki tegelema – suurendama nii teabe hulka kui ka tõstma selle tõenduse kvaliteeti. Minu põlvkonna õed on kõige rohkem kokku puutunud hierarhia ja stereotüüpidega tervishoius. Minu jaoks on olnud pidev võitlus ja läbimurre, et meid – õdesid – ja õendusteadust aktsepteeritaks. See teave, mis meil on, see ongi väärtus. Ei ole nii, et arst oskab mulle öelda, kuidas olla parem õde. Ta ei saa seda teada, sest ta ei ole õeks õppinud. Ta võib teada seda kui patsient või kolleeg, aga ta ei ole õde.

Peamiselt kasvatangi uut põlvkonda ja meeskonda. Meil on õppejõude, kes on läinud doktorantuuri, ja mul on juhendatav. Eelmisel kevadel valiti ametisse teinegi professor ja meid on õenduse õppetoolis nüüd juba kaks. Üksi ei tee selles valdkonnas midagi ära, peab olema vastav vaimsus ja meelsus ning töökaaslased, kes sellega kaasa tulevad. Minu mentor ja mõttekaaslane on professor Dickon Weir-Hughes, kes töötab Inglismaal, aga elab Prantsusmaal ning kellelt saan pidevalt jõudu ja inspiratsiooni oma ametit pidada.

Mõnes asutuses on nii palju professoreid, et nad kõik saavad ajada oma kitsast rida. Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis olin mina esimene professor ja samal ajal üldse Eesti esimene õendusteaduse (kohalik) professor. Seega minu vastutus ja roll on laiem – pean professuuri üles ehitama ja vastutama nii õendusteadusliku kui ka kogu terviseteadusliku teadmuse kestliku arendamise eest.

Ei ole nii, et arst oskab mulle öelda, kuidas olla parem õde.

Kui asi puudutab just kõrgemal tasandil otsuste tegemist, siis kahjuks ei usaldata õde kui professionaali piisavalt. Olen saavutanud doktorikraadi õendusteaduses. Kui mina ei tea, kes siis veel teab? Aga ikka on inimesi, kes nimetavad õendust pseudoteaduseks või kes ei aktsepteeri uurimisel ühtegi teist teadusfilosoofiat kui positivism või ratsionalism. See on küll ajas kiirelt vähenenud, aga seda on endiselt Eesti tervishoiusüsteemis väga palju, eriti kui asi puudutab patsiendikesksema lähenemise rahastamist. Ma tunnen ennast kohati kahurilihana – mina olengi see, kes peab vastu võtma esimese löögi, et kaitsta õendust kui teadusharu. Eriti tundsin seda siis, kui minust sai esimene doktorikraadiga õde.

Mis tunne see oli?

Meeletu vastutus ja hirm. Ühelt poolt tuli tähelepanu ja tunnustus, aga oli ka teistsugust tagasisidet. Mul oli suur hirm, kuidas ma üksi tõestan, et doktorikraadiga õed on vajalikud ja nad on arenenud ühiskonnas normaalne nähtus.

Mul on olnud hea meel kuulda, et olen olnud eeskujuks ja andnud tõuke minna edasi õppima. Võib-olla oligi minu roll näidata, et õppimine on normaalne ja õenduses on võimalik saada ka doktorikraad.

Tunnen, et olen väga mõjutatud Soome doktoriõppest ja Soome kolleegidest. Nii Pirkko Routasalo kui ka minu doktoritöö põhijuhendaja Tarja Suominen on mulle olnud nõuandjaks professionaalse arengu vallas ka pärast doktoritöö kaitsmist isegi siis, kui nad pensionile jäid.

Milline oli Eesti tervishoid kümme aastat tagasi, kui doktoritööd kaitsesid?