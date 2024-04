Milliste haiguste risk suureneb naistel eri eluetappidel? Olulised muutused, mida tuleks märgata

„Rauavaegus, mille sümptomiks võib olla väsimus, võib esineda kõigil, kuid eriti tähelepanelikud peaksid olema just naised, sest uuringute järgi kannatab rauapuuduse all iga viies naine. Sagedamini esineb naistel rauapuudust just vererohkete menstruatsioonide tõttu ning raseduse ajal, kuid raua verenäitajale peaks suuremat tähelepanu pöörama ka taimetoitlased ja suurema koormusega treenijad. Ei tohi unustada, et rauapuudus ja aneemia võivad viidata ka mõne haiguse esinemisele: näiteks seedetrakti haigustele või Helicobacter pylori infektsioonile,“ selgitas laboriarst.