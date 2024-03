Proviisor annab nõu: millal pöörduda traumaga EMOsse, millal perearstile ning millal on vajalik ortoosinõustamine

Tõsisema vigastuse korral tuleb pöörduda EMOsse

Tema sõnul on enamasti inimestele teada, kuidas käituda luumurru või tõsisema vigastuse korral, kuid keerulisem on leevenduse leidmine siis, kui inimene on kukkunud, kuid tõuseb püsti ja on küll natuke kange, kuid otsest valu ei tunne ja saab tegevusega jätkata. „Siis on tõenäoliselt tegu kergema põrutusega ning reeglina sel juhul arsti poole ei pöörduta. Apteeker saab pärast traumat soovitada ortoosiga liigese liikuvuse piiramist, et anda traumast taastumiseks puhkust. Kui aga kolme päeva jooksul sümptomid kas süvenevad või on olukord muutusteta, peaks patsient siiski kindlasti perearsti või raviarsti teavitama,“ nentis Südameapteegi proviisor.