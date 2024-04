10 TERVISEKÜSIMUST | „Põlesin ereda leegiga.“ Infarktieelne seisund pani Alen Veziko elu üle järele mõtlema

See on aastatega paranenud. 20ndate lõpus ja 30ndate alguses ei pööranud ma sellele üldse tähelepanu. Elasin nii, nagu jumal juhatas, ja põlesin ereda leegiga. Aga kuskil kümmekond aastat tagasi ärkasin ühel hommikul üles ja tundsin, et pean saama kapsasalatit. Ilma igasuguse naljata. Läksin siis poodi ja ostsin endale salatit, mida ma ei olnud kunagi varem teinud. Kui enne seda sõin ainult liha, siis nüüd söön liha ja salatit. Inimene muutub ja keha muutub. Ma usun, et on oluline kuulata, mida keha sulle räägib. Täna pööran vägagi tähelepanu sellele, mida söön ja millal. Püüan ka iga nädal mitu korda trennis käia.