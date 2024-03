Enne küpsetamist vee alt läbi? Tervisemurede ennetamiseks tuleb toore lihaga õigesti ümber käia. Teeme selgeks, kuidas

„Mul on harjumus toores kanaliha enne toiduvalmistamist veega üle pesta. Sõbrannadega rääkides olen kuulnud, et nemad nii ei tee. Kuidas tegelikult on õige? Kas toores kana-, looma-, sealiha jne tuleks enne kokkamist üle pesta või mitte?” uurib lugeja.