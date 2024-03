Ootamatu diagnoos – kopsupõletik. „Enesetunne oli küll hull, aga mul polnud ju köhagi!“ Haigusest taastumine võttis pool aastat

Kopsupõletik võib kulgeda ilma köhata ning kui köha on, siis pole see teistest köhadest raskem ega kergem.

„Oli jaanuar ning olin just naasnud puhkuselt Tais. Läksin hommikul tööle, vaatamata sellele, et tundsin end natuke imelikult, aga arvasin, et see on ajavahest või olen külmetunud, nagu pärast soojamaareisi talvel sageli juhtub,“ meenutab Ingrid haiguse esimesi märke. Ta plaanis pärast tööd teha sauna, et end turgutada, aga õhtul polnud temast enam mingit saunategijat. „Koju jõudes oli mul järsku tõusnud palavik üle 38 kraadi!“