KOGEMUS | Ilusüstide tegija rikkus noore naise huuled. „Eeldasin, et keegi ei teosta protseduuri, milleks tal õigust pole“

„Tehnik ei seletanud mulle, mida ta teeb, ega küsinud, millist tulemust ma täpselt soovin. Kuna ma ise seda teemat ei tundnud, siis ei osanud ka midagi küsida,“ tunnistab Annabel, et jättis eeltöö tegemata. Ta uskus, et iga täitesüste tegev iluteenindaja on läbinud õppe ja on usaldusväärne. Seega ei otsinud ta tehniku kohta taustainformatsiooni. „Ausalt öeldes ei oleks selle peale tulnudki,“ sõnab ta. Hiljem uurides selgus, et antud iluteenindajal oli mitmeid rahulolematuid patsiente. Oma loomuliku huulekuju taastamiseks lasi Annabel täiteaine lahustada. Enne seda üritas ta veel tehtud tööd täitesüstidega parandada. „Tegelikult ei olnudki mu huultel midagi viga,“ tõdeb ta nüüd.