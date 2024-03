„Kus see kiirabi siis on!?“ 112 meedik juhendab telefonitsi nii äkksünnitusi kui abistajaid liiklusõnnetuses

Tanel Truu on häirekeskuse ridadesse jõudnud ringiga tagasi. Aastaid tagasi töötas ta nimelt päästekorraldajana. Seejärel paarkümmend aastat kiirabis brigaadijuhina tegutsenud, otsustas ta naasta: „Kui nägin, et häirekeskus otsib oma ridadesse meedikuid, ei mõelnud ma pikalt. Häirekeskus ja kiirabi on sama grupi töö. Olles kiirabis pikalt olnud sündmustel kohapeal tegutseja, teadsin, et saan 112 meedikuna olla kiirabile hea partner,“ ütleb Tanel. Selles töös on varasem erakorralise meditsiini kogemus suur eelis. „Siis oskad ka telefoniliinil abivajajale paremini nõu anda.“