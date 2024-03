KUULA või VAATA | Infektsionist selgitab: HIV ja hepatiit pole üksnes riskigruppide haigused

Saates räägime, milline on hetkeseis seoses HIV-i ja hepatiidi levikuga ning miks pole need haigused juba ammu enam üksnes riskigruppidesse kuuluvate inimeste tõved. Räägime, keda nende haiguste suhtes testitakse, kus seda on võimalik teha ja millisel juhul on see tasuta.