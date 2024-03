Kuidas rauapuudus ära tunda? Milliseid hädasid aneemia põhjustab? Kuidas rauavaru taastada? Proviisor annab nõu

Suurem osa organismis leiduvast rauast paikneb hemoglobiini ja müoglobiini koostises, mille abil transporditakse hapnikku kudedesse ning lihastesse, sealhulgas südamelihasesse. Lisaks eelnimetatud valkudele leidub rauda ka paljude ensüümide koostises, läbi mille osaleb see ka keha energiatootmises ning immuunsüsteemi töös.

Aneemia sümptomid

Rauapuudus ehk aneemia on sage tervisemure, mida esineb aeg-ajalt koguni kolmandikul inimestest. Kui rauda on organismis piisavalt ja koed saavad seeläbi piisavalt hapnikku, tunneme end terve ja värskena. Rauaaneemia puhul punaste vereliblede hulk veres langeb, see pärsib vere võimet hapnikku kudedesse transportida ja nii tekkib kehas hapnikudefitsiit.