Kuidas igapäevaselt lõõgastuda – kodust lahkumata?

Kuidas siis lõõgastuda?

Kõige lihtsam ja parim lõõgastumise viis on massaaž. See leevendab lihaspingeid, parandab vereringet ja vabastab kehas olevat raskustunnet. Aga kuhu minna, et saada regulaarset massaaži mugavalt ja kodust lahkumata? Vastus peitub massaažitoolides ja -seadmetes.

Miks valida massaažitool?

Massaažitoolid pakuvad suurepärast võimalust nautida massaaži oma kodus, täpselt siis, kui seda vajad. Massaažitoolid on varustatud erinevate automaatsete programmidega, mis imiteerivad professionaalse massööri kätetööd. Massaaži tugevus on kohandatav vastavalt kasutaja soovile ja tool masseerib sind peast jalataldadeni. Meie ettevõtte massaažitoole soovitab ka tuntud füsioterapeut Lauri Rannama.

Kasutatud massaažitoolid: täielikult hooldatud ja taskukohased

Uued massaažitoolid võivad olla kallid, kuid selle pärast ei pea muretsema. Massaažitooli soetamiseks on mitu võimalust.

Üheks taskukohasemaks variandiks on kasutatud massaažitooli ostmine ja seda kasvõi Inbanki järelmaksu abil.

Kasutatud massaažitoolid tagavad sama suurepärase massaaži elamuse nagu uued toolid. Neil lihtsalt puudub uue massaažitooli vääriline hind. Meie ettevõte pakub kasutatud massaažitoole, mis on läbinud põhjaliku hoolduse ja kontrolli ning millele kehtib ka kuuekuuline garantii.

Lisavõimalus: massaažiseadmed

Kui hetkel ei ole võimalik massaažitooli osta, kuid soovite siiski nautida kodust lõõgastust, tulevad appi meie massaažiseadmed.

Massaažiseadmetega on sul võimalus pakkuda lõõgastust kõikidele kehaosadele. Valikust leiad nii jala-, kaela- kui ka käemasseerijaid ning tervele kehale saad lõõgastust pakkuda massaažipüstoli abil.

Lisaks ostmisele on mõningaid massaažiseadmeid võimalik ka rentida. See võimaldab teil kasutada kvaliteetseid seadmeid ajutiselt ja lõõgastuda just siis, kui seda vajate.