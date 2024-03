Mürgiladu kodus. Uskumatud kohad, kust võid saada raske mürgistuse

Millised on just kevadel tüüpilised mured, millega inimesed mürgistusinfoliinile 16 662 helistavad?

Enamasti on tegemist putukatõrjevahendeid või ka väetisi puudutavate kõnedega. Näiteks on laps midagi proovinud – leidnud väetisepulga ja seda maitsnud või lonksanud väetisevett. Tuleb ette ka juhtumeid, kus sääsetõrjevahendit on kasutatud valesti ning sellest tekkisid tervisekaebused.

Veel on juhtumeid, kus põllumajanduskemikaalidega käiakse hooletult ringi. Inimesed kurdavad, et naabruses olev põld on välja renditud ja rentnik toimetab seal ümberkaudsete inimeste suhtes väga ükskõikselt. Justkui unustatakse ära, et taimekaitsevahendeid kasutades on lausa kohustuslik jälgida ilma ja ohutusnõudeid. Või siis jälgitakse ilma nii-öelda linnukese pärast – vaadatakse küll hommikul ilmaennustust, kuid kui päeva peale ilm muutub, siis sellega ei arvestata. Ega siin ei ole muud soovitust inimestele, et kui näed, et mürgipritsiga traktor põllul sõidab, siis...