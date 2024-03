KUULA | Uus podcast vaatab suletud uste taha. Mida saavad suhtevägivalla puhul teha naabrid, sõbrad ja pealtnägijad?

Paljud meist tunnevad kedagi, kes on kogenud lähisuhtevägivalda, kuid enamik juhtumeid ei jõua kunagi koduseinte vahelt välja. Kui jõuavadki, ei tea teised tihti, kuidas reageerida. Või kuidas tuge pakkudes säilitada usk muutuse võimalikkusesse. Seda enam, et statistika näitab, et ohver pöördub enne vägivallaringist väljumist vägivaldsesse suhtesse tagasi keskmiselt kaheksa korda. See tähendab, et ka lähedased näevad endale olulist inimest ikka ja jälle ohtlikku olukorda naasmas.