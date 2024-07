„Pean treenima, et tohiksin süüa magusat või krõpsu.“ Treener kummutab ohtlikud trenni- ja toitumismüüdid

Toitumise ja eriti just kaalulangetamise teemalist nõu tuleb tänapäeval uksest ja aknast nii palju ja kirjult, et väga lihtne on selle kõige sees ära eksida. Üks vanimaid kehakaaluga seotud müüte on Keio sõnul manitsus mitte süüa pärast kella kuute õhtul. „Kindlasti ei saa võtta ühte reeglit ja laiendada seda kõigile inimestele teadmata nende graafikut, elustiili ja ülejäänud toitumisharjumusi,“ ütleb Keio. „Kui inimene on pika päeva tööl ja jõuab lõunapausil haarata vaid mõne kerge vahepala, ei ole ju mõeldav, et ta jätab veel õhtusöögi ka söömata.“