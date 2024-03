INTERVJUU | „Keskmiselt on patsiendi kaalulangus pärast maovähendusoperatsiooni 20 – 30% tema endisest kehakaalust“

Kui ma 2004. aastal oma residentuuri lõpetasin ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglas kirurgina tööle asusin, pidin oma niši leidma. Äsja oli Eestisse jõudnud laparoskoopiline kaalukirurgia – ma olin teine-kolmas kirurg, kes seda siin tegema hakkas. Kuna see tundus põneva ja ka piisavalt keerulise valdkonnana, haarasin sellest kinni. Enamik elu olulisi otsuseid tehakse ju spontaanselt, kui on sobivate juhuste kokkulangemine ja õige ajahetk. Hiljem on kaks varianti: kas pettutakse või leitakse, et see ongi see, mida teha tahan. Minu puhul oli see viimane. Aastal 2011 asutasime Kaalukirurgia Keskuse.