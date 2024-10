Personaaltreener paljastab: seitse väga levinud eksiarvamust, mis aeglustavad kaalukaotust

Sageli arvatakse, et selleks, et kilod võimalikult kiirelt kukuksid ja kehakuju muutuks, peab tegema iga päev väga rasket trenni. Kehakoostise muutmiseks tuleb aga Monika sõnul treenida strateegiliselt. „Alles alustavatele spordihuvilistele on täiesti piisav teha paar korda nädalas kogu keha trenni,“ kinnitab Monika.