Personaaltreener paljastab: 7 väga levinud müüti, mis seisavad sinu ja hea vormi vahel

Sageli arvatakse, et selleks, et kilod võimalikult kiirelt kukuksid ja kehakuju muutuks, peab tegema iga päev väga rasket trenni. Kehakoostise muutmiseks tuleb aga Monika sõnul treenida strateegiliselt. „Alles alustavatele spordihuvilistele on täiesti piisav teha paar korda nädalas kogu keha trenni,“ kinnitab Monika.

„Kui keha saab ainult pingutust pingutuse otsa, tekib vigastuste oht, organismi stressitase tõuseb liiga kõrgele ning püstitatud eesmärkideni sa tegelikult ei jõuagi.“ Monika Kahro

Selleks et arendada kehas jõudu ja kasvatada lihasmassi, vajab keha nii stressi kui ka puhkust. „Kui tunned end sealjuures hästi, võid muidugi teha kergemat vastupidavustrenni iga päev, aga kui märkad, et keha energiatase hakkab nädalast nädalasse langema, oled juba läinud liiale,“ hoiatab Monika. Kergema vastupidavustreeningu heade näidetena toob Monika välja jalutamise, kiirkõnni või väga rahulikus tempos sörkjooksu.

Jõutrenni puhul ei tohi aga Monika sõnul unustada, et keha vajab pärast iga treeningut aega, et puhata ja taastuda. „Kui keha saab ainult pingutust pingutuse otsa, tekib vigastuste oht, organismi stressitase tõuseb liiga kõrgele ning püstitatud eesmärkideni sa tegelikult ei jõuagi.“

Samuti tuleb meeles hoida, et ilma õige toitumiseta ei ole keha võimeline arenema.

2. „Kui teen trenni, ei pea toitumise pärast muretsema“

Tuleb välja, et ebatervislikku toitumist naljalt trenniga tasa ei tee ja selleks, et lisakilodest vabaneda, tuleb esimese asjana vaadata ikkagi üle oma toidulaud. „Kui oleme juba jõudnud punkti, kus kehas on tekkinud ülekaal, tähendab see üldjuhul seda, et oleme valesti hinnanud oma toidu väärtust,“ rõhutab Monika. „Tänapäeval on seda väga lihtne teha: meid ümbritseb kõikjal pealtnäha tervislik toit, mida sageli ka reklaamitakse tervislikuna, aga mis tegelikult sisaldab palju kaloreid, aga väga vähe toitaineid,“ lisab treener.

Tulemuseks on see, et päevane kaloraaž on käes või hoopis ületatud, aga toidust vajalikke vitamiine, mineraale ja sageli ka valku, kiudaineid ja tervislikke süsivesikuid keha kätte ei saa. See kõik on aga hädavajalik, et meie keha oleks üldse võimeline arenema.

Vale toitumise ja liigse koormuse peale hakkab keha hoopis rasva talletama ja seda sageli just vöökoha ümber. Monika Kahro