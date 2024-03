Magneesiumipuuduse ja stressi nõiaring

Miks on magneesium stressiga toimetulekuks oluline?

Kuidas teha õige valik magneesiumpreparaatide seas?

Uue põlvkonna magneesium on Magnefol, mis sisaldab magneesiumdiglütsinaati ja foolhapet. Magneesiumdiglütsinaat on magneesiumi ja aminohappe glütsiini kompleks, mis eristub väga hea imendumise ning kõrge omastatavusega. Magneesiumdiglütsinaadi eeliseks varasemate magneesiumivormide ees on ka see, et ta jõuab piisaval hulgal närvi- ja ajurakkudesse. See on efektiivse stressi leevandava toime eelduseks. Oma panuse annab ka aminohape glütsiin, mis aitab korrastada und ja loob tingimused täielikuks väljapuhkamiseks. Kuna glütsiin on seotud lihaste lõõgastamisega, aitab ta vähendada öiseid lihaspingeid ja vältida krampide teket, luues paremad tingimused lõõgastumiseks.