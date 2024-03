TEST | „Täiesti maitsetu, kõva ja jahune!“ Paneme ritta 10 valgubatooni – mis maitsevad hästi, mis mitte ja mida soovitab toitumisnõustaja?

Oled just lõpetanud trenni ja nälg võtab silme eest mustaks. Valgubatoon spordiklubi müügiletist tundub kiireks kütuseks lihtne lahendus, aga millist valida? Need tooted on kurikuulsad oma nadivõitu maitseomaduste poolest. Tervis Plussi toimetus tegi pimetesti, et selgitada välja, kas leidub tõeliselt maitsev proteiinibatoon, mis on tervislik valik ka toitumisnõustaja arvates.