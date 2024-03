Loe, millised on 10 kõige enam esitatud küsimust HPV teemal?

1. Miks tänapäeval HPV-st nii palju räägitakse?

HPV ennetus on vähiennetus! Seepärast on nii enda kui ka oma laste HPV vastu vaktsineerimine meie kõigi jaoks oluline terviseotsus. HPV-ga nakatumisest põhjustatud pahaloomulised kasvajad on terviserisk meile kõigile, nii naistele kui ka meestele ning tänapäeval vakstiiniga välditavad.

2. Vanasti, kui ma (lapse ema) koolis käisin, polnud sellest üldse juttu. Miks?

Viirus HPV on koos inimesega eksisteerinud läbi aegade, kuid seos, et osa HPV-tüvesid tekitavad emakakaelavähki, loodi esmakordselt 70ndate lõpus. Avastus oli läbimurre meditsiinis, mis tõi teadlasele Nobeli auhinna ning andis võimaluse luua viiruse vastu vaktsiini. Vaktsineeritud on üle maailma, sh Eestis juba üle 15 aasta. Riikides, kus vaktsineeritus on kõrge ja sõeluuringutes käiakse hästi, on emakakaelavähki haigestumine languses.

Viimastel kümnendikel on loodud seos ka teiste vähkide tekke ja HPV vahel. Vähkkasvajaid, mida HPV-ga nakatumine põhjustab, on mitmeid: emakakaelavähk, tupe-, häbeme-, anaalkanali-, pea- ja kaelapiirkonna ning peenisevähk. Käesoleval ajal on leitud viiteid ka sama viiruse võimalikule rollile kopsu-, söögitoru- ja nahakasvajate puhul, kus HPV võib olla haiguse riskifaktoriks. See on põhjus, miks enamikus Euroopa riikides on tagatud riigi poolt vaktsineerimine HPV vastu nii tüdrukutele kui ka poistele.

3. Kui tõenäoline on nakatumine HPV-ga?

HPV on kõige sagedasem intiimsel teel leviv viirus maailmas. Viirused levivad inimeselt inimesele otsesel kokkupuutel naha- ja limaskestadega. HPV võib ka kõige väiksemate naha- või limaskesta vigastuste kaudu organismi tungida. 80% inimestest puutub HPV-ga kokku, kuid kõik HPV-tüved ei ole vähiriskiga.

4. 12-aastane laps on veel laps. Kas ei ole vara veel teda intiimkontakti teel leviva haiguse vastu vaktsineerida?