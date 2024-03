Tunne oma valu – neuropaatiline valu

1. Vilisaar, J. et al. Kroonilise valusündroomi praktiline käsitlus. Eesti Arst 2014; 93(5):269–274.

2. Van Hecke, O. et al. Neuropathic pain in the general population: A systematic review of epidemiological studies. International Association for the Study of Pain. 155 (2014) 654–662.

3. Koorits, U. Krooniline valu ja valukliinik. Eesti Arst 2005; 84 (6):426–432.

4. Raffaeli, W. et al. Pain as a disease: an overview. Journal of Pain Research 2017:10.

5. Burke, D. et al. Neuropathic pain prevalence following spinal cord injury: Asystematic review and meta-analysis. Eur J Pain 21(2017) 29–44.

6. Domenica A. et al. Validation of Digital Visual Analog Scale Pain Scoring with a Traditional Paper-based Visual Analog Scale in Adults. Journal of the American Academy of Orthopedic Surgeons. March 2018, Vol 2, No 3.

7. Attal, N. et al. Pharmacotherapy of neuropathic pain: which drugs, which treatment algorithms? Pain. 2015; 156(4 Suppl):S104–S114.

8. Finnerup, N.B. et al. Neuropathic pain: from mechanisms to treatment. 2021, Physio Rev 101: 259–301.

9. Schlereth, T. Guideline „diagnosis and non-interventional therapy of neuropathic pain“ of the German Society of Neurology. Neurological Research and Practice (2020) 2:16.