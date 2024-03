HPV on oluline terviserisk meestel ja naistel. Vaata, kuidas kaitsta ennast ja oma lapsi!

Alates veebruarist saavad sarnaselt teiste Euroopa Liidu riikidega HPV vastu vaktsineerimise teel viiruse vastu riigi poolt kaitse mitte ainult tüdrukud, vaid ka poisid. Vaktsineerimine toimub oluliselt laiemas vanuserühmas kui varasemalt, nüüd saavad end tasuta vaktsineerida noored vanuses 12-18 eluaastat kaasa arvatud (varem vaid tüdrukud vanuses 12-14 eluaastat).

Eestis on iga 26-s pahaloomuline kasvaja põhjustatud HPV poolt, millesse nakatumine on tänapäeval vaktsiiniga välditav. HPVst on tingitud mitmed vähkkasvajad nagu emakakaela-, tupe- ja lahklihavähk naistel, sugutivähk meestel ning suuneelu- ja pärakuvähk meestel ja naistel. Lähemalt saab lugeda HPV portaalist.

Eesti Vähiliidu presidendi ning PERH-i onkoloog-ülemarst, dr Vahur Valvere sõnul on vähi puhul oluline kõik, kuid kõige tähtsam on ennetus. „Seetõttu on HPV nakkuse vähendamine ühiskonnas oluline osa riiklikust vähiennetuse kavast, mille eesmärgiks on nende haiguste elimineerimine,“ lausus dr Valvere.

Eesti Kliiniliste Onkoloogide Seltsi tegevjuht, Tartu Ülikooli kliinikumi onkoloogia vanemarst-õppejõud ning Tartu Ülikooli lektor, dr Marju Kase sõnul tõdevad onkoloogid täna HPV-st põhjustatud vähkkasvajate olulist kasvu.

„HPVst tingitud pahaloomulise vähkkasvaja diagnoosi saanud patsient on pigem noor, 30-40-dates aastates tervisliku eluviisiga naine või mees, kellel on väikesed lapsed, töö ning hobid,“ tõdes dr Kase ja lisas, et onkoloogidel on ühine reaalne eesmärk, et kestev HPV nakkus, mis on välditav, vähipatsientide arvu ei kasvataks.