Triin Luhats: kui saad ennast mõnda vähivormi nakatumise eest kaitsta, annab see tubli annuse meelerahu

Triin Luhatsi sõnul on vaktsineerimine loomulikult iga inimese enda otsus. Samuti nagu valik oma tervise eest hoolt kanda on igaühe enda asi. Lastele tehakse HPV vastaseks kaitseks vaktsiini alates 12-st eluaastast vanema nõusolekul ning jällegi, see on Triinu meelest iga lapsevanema otsustada. „Mina ise olen enda jaoks HPV vaktsiini mõtestanud küll lahti nii, et kui sa saad ennast reaalselt mingisse vähivormi nakatumise eest kaitsta, annab see tubli annuse meelerahu,“ lisab ta.

Triin tõdeb, et millegipärast on levinud väärarusaam justkui oleks tegemist ainult naiste teemaga. Samas on teada, et viirus ei vali sugude vahel ning sarnaselt haigestuvad nii naised kui mehed.

HPVst põhjustatud vähke saab vältida

Statistika näitab, et Eestis on lausa iga 26-s pahaloomuline vähk saanud alguse nakatumisest HPVga. „See on väga suur hulk, eriti arvestades, et haigestunud on vähidiagnoosi mõttes pigem nooremapoolsed inimesed,“ sõnab Tartu Ülikooli Kliinikumi arst-õppejõud onkoloogia erialal, dr Sandra Kase.

Vähkkasvajaid, mida HPVga nakatumine põhjustab, on väga mitmeid: emakakaelavähk, tupe-, häbeme-, anaalkanali-, pea- ja kaelapiirkonna ning peenisevähk. Käesoleval ajal on leitud viiteid ka sama viiruse võimalikule rollile kopsu-, söögitoru- ja nahakasvajate puhul , kus HPV võib olla haiguse riskifaktoriks. Lähemalt saab juurde lugeda HPV infoportaalist.

„Arvestades emakakaelavähi kõrget haigestumust Eestis, on HPV-levimus meie ühiskonnas väga kõrge,“ märgib dr Kase. Lisaks näitavad uuemad uuringud, et suurema tõenäosusega saavad mehed nakkuse hoopis naistelt, mis on vastupidine varasemalt arvatule. Lisaks näitavad uuemad uuringud, et meestel on viiruse kandlus pikaajalisem, viirusest tingitud antikehade tase madalam, ning neil on suurem risk ka korduvale nakatumisele.