Salakaval ja valulik põiepõletik – kuidas sellest lahti saada?

Mis on põiepõletiku põhjused?

Tavaliselt on põie ja kusiti limaskest mikroobide eest hästi kaitstud ning regulaarne uriinivool takistab bakterite kinnitumist ja kasvu. Olukord muutub siis, kui organismi loomulik kaitsevõime on mingil põhjusel nõrgenenud ning kahjulikel mikroobidel tekib võimalus võimust võtta. Kõige sagedamini põhjustab ägedat põiepõletikku soolebakter Escherichia coli, harvem ka teised bakterid või seened. Algul satub kahjulik bakter kuseteedesse ja liigub sealt üles põide, kus kinnitub põie seinale ning hakkab seal kolooniaid moodustama, põhjustades põletikku.

Põiepõletik vajab kiiret ravi

Ravimata põiepõletik võib põhjustada tõsisemaid terviseprobleeme, nagu neerupõletik, korduv põiepõletik, põie seina paksenemine ja haavandid. Seetõttu on oluline kiiresti reageerida: kui sul on põiepõletiku sümptomid, alusta ravi võimalikult kiiresti. Tsüstiidi õigeaegne ravi aitab vältida tüsistusi, leevendab sümptomeid ja kiirendab paranemisprotsessi. Apteegist on võimalik retseptivabalt saada erinevaid põiepõletikele mõeldud preparaate. Mõistlik on nende seast valida selline, millest ka tõesti abi on.