Kontrolli teadmisi! 7 üllatavat asja, mida sa naiste kehade kohta ei teadnud

Naiste immuunsüsteem saab üldjuhul erinevate haigustekitajate tõrjumisega paremini hakkama. Põhjuseks on asjaolu, et suur osa immuunsüsteemi mõjutavatest geenidest paiknevad X-kromosoomis, mida on naistel kaks ja meestel vaid üks. Tänu sellele on naiste immuunsüsteem suuteline organismi kaitsma märksa laiema valiku viiruste vastu...