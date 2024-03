Semaglutiid – moodne võluvits rasvumise vastu? Seda kasutanud kaalulangetajad on teada andnud veel ühest huvitavast mõjust

Kogemus näitab, et ülekaalu oluliseks algpõhjuseks on ka tasakaalu puudumine tarbitud süsivesikute/suhkrute ning kulutatud energia vahel. Seetõttu mängib kaalulangetuse puhul olulist rolli ka inimese eluviis – sealhulgas istuv töö, vähene liikumine, ülesöömine, tasakaalustamata toitumine ja nii edasi. Seetõttu polegi võimalik vahel muudmoodi oma probleemidega tegeleda, kui pöörduda ravimite poole. Õnneks on võluvitsaks peetav tablett tänapäeval täiesti olemas.