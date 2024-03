Uuring: 90% Eesti naistest käivad regulaarselt tervisekontrollis. Milliste tervisehädade pärast muretsetakse enim?

SYNLAB Eesti laboriarst dr Anneli Raave-Sepp hinnangul on ka varasemad uuringud näidanud, et naised on meestest terviseteadlikumad. „Uuringu põhjal käib 37% naistest tervisekontrollis kord aastas, kolmandik paar korda aastas ning viiendik naistest iga kahe aasta järel. On rõõmustav, et naised oma tervise eest hoolt kannavad ja saame kokkuvõttes öelda, et vähemalt iga kahe aasta tagant kontrollivad oma tervist enamik naisi,“ avas SYNLABi arst uuringutulemusi.