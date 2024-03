Lihtne kodune nipp eemaldab mõne minutiga joogiveest kuni 90 protsenti mikroplastist

Mis asi on mikroplast?

Plastid on üks maailma kõige levinum materjal, mille eeliseks teiste materjalide ees on selle kergus ja odavus. Kui kasutatud plasti ei sorteerita ega võeta tagasi ringlusesse, satub see keskkonda, kus see püsib sajandeid, lagunedes aja pikku järjest väiksemateks tükkideks. Eriti väikeseid alla 5 mm tükke nimetataksegi mikroplastiks.