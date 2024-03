Homofoobia psühholoogilised tagamaad – iseloomuhäire või katse varjata enda kalduvusi? Teadusuuring paljastab geiviha allikaid

Varasematest uuringutest on leitud, et homofoobia tagamaad on keerulised. Üheks küllaltki populaarseks selgituseks on teadlased pakkunud, et mõned häälekamad homofoobid üritavad avaliku viha ja negatiivse suhtumise abil varjata oma isiklikke homoseksuaalseid kalduvusi. Samuti on uuringud tuvastanud, et homofoobia põhjused peituvad ühiskondlikus ja kultuurilises vastandumises, milles on oma osa religioonil, soorollidel, konservatiivsetel vaadetel ja tundlikkusel erinevatele ärritavatele faktoritele.