Kuidas kiiremini uinuda ja paremini magada?

Unehäirete ja uinumisraskuste põhjustest on palju kirjutatud ning räägitud. Olenemata nende algpõhjustest on unehäirete all kannataja jaoks siiski tähtis üks küsimus: mida saaks teha, et tõesti kiiremini magama jääda ja ennast välja puhata? Selleks, et uni oleks sügav ja kosutav, on vaja ruttu uinuda. Juhul kui sa pead und oodates kaua aega voodis vähkrema ja lambaid lugema, ei saa sinu uni olla kvaliteetne. Siit saad teada, millest võiks olla abi, et uni tuleks kiiresti ja oleks kvaliteetne.