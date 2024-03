NAISTELE | 10 põhjust, miks seks võib naisel valu põhjustada. Mille vastu leiab ise abi ja millal minna arsti juurde

Seks peaks olema tegevus, millega seostuvad ainult meeldivad aistingud, ometi pole see kõigil alati nii. On rida põhjuseid, miks seks võib põhjustada valu. Kuigi igaüks võib kogeda seksiga seotud valu, on see naistel levinum kui meestel. Teatud juhtudel on võimalik end ise aidata, ent mitmete seisundite puhul on vaja pöörduda naistearsti vastuvõtule.